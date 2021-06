Roberto Farnesi diventa padre a 52 anni, la fidanzata, che ha 24 anni meno di lui, è incinta

Roberto Farnesi diventa padre a 52 anni. Il 19 luglio prossimo, quando spegnerà le candeline, sarà un compleanno da ricordare, la fidanzata, che ha 24 anni meno di lui, è incinta. L’attore lo svela sul social, nelle sue IG Stories festeggia la cicogna con una foto in cui esibisce un finto pancione e scrive: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po' il bischero”.

Lucya Belcastro, a cui è legato dal 2015, è in dolce attesa, Roberto Farnesi non sta nella pelle. Al settimanale Diva e Donna l’affascinante Umberto Guarnieri della soap di successo Il paradiso delle signore svela pure il sesso del bebè e quando nascerà: “La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre”. La ragazza è al quarto mese di gravidanza.

VIDEO

Farnesi già a novembre del 2019 sulle pagine di Gente aveva espresso la sua voglia di paternità. “A luglio ho compiuto 50 anni e ho un grande desiderio: avere un figlio. Al matrimonio sono allergico, non sono abbastanza religioso per credere al sacramento e non mi sposerei nemmeno civilmente perché un contratto tra due persone che si amano è senza senso. Ma un figlio sì, lo vorrei, coronerebbe un legame forte, quello tra me e la mia compagna Lucya”, aveva detto.

E aveva aggiunto: “La differenza d’età, 24 anni, non mi spaventa: è la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni. Ma io non voglio aspettare così tanto. Attendo solo che Lucya si stabilizzi sul lavoro, poi ci proveremo”. Il suo sogno si è avverato, in autunno arriverà la sua piccola principessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2021.