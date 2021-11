Roberto Farnesi, il primo bagnetto della figlia: ecco come si chiama la bimba

Roberto Farnesi si emoziona per il primo bagnetto della figlia. L’attore condivide una foto in cui è immortalato con lo sguardo sognante mentre osserva la bambina lavata dalla mamma, Lucya Belcastro. La cicogna è 'atterrata' il 22 novembre scorso e ha regalato una gioia infinita al bel 52enne e alla compagna 28enne. Nella loro vita è arrivata Mia, ecco come i due hanno chiamato la piccola.

“Ecco il primo bagnetto di Mia”, sottolinea Roberto Farnesi. E’ estasiato. Ama la sua creaturina infinitamente.

“Si chiamerà Mia, anche se poi ad avere l'ultima parola sarà la mamma”, aveva detto lo scorso luglio, intercettato al Pitti Uomo a Firenze. “Diventare genitori da grandi ti fa affrontare la situazione diversamente. Si è più saggi e maturi, si ha una consapevolezza diversa. Io mi sono scoperto molto pauroso, nel senso di ansioso, ho paura che possa succedere qualcosa alla bambina e alla mamma nella gravidanza. Mi hanno detto che è fisiologico, quindi passerà anche perché sennò potrebbe essere un problema”, aveva anche aggiunto.

Tutto è andato benissimo. Ora lui e Lucya si dedicano alla figlia, che riempiono di attenzioni e amore: Farnesi si rigenera in famiglia, il sogno di diventare padre si è avverato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2021.