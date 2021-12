Roberto Farnesi rimpiange di non aver avuto figli prima: 'Ora non posso più...'

Roberto Farnesi rimpiange di non avere avuto figli prima. L’attore 52enne, felicissimo per l’arrivo di Mia, nata all’una del mattino del 22 novembre scorso all’ospedale di Pisa, ammette il suo rammarico sulle pagine di DiPiù Tv. “Mi dispiace solo che mio padre non ci sia più e che non conoscerà mia figlia”, svela.

Non vedeva l’ora di stringere la bambina tra le braccia: Roberto Farnesi ha deciso di formare una famiglia grazie a Lucya Belcastro, 28 anni, con cui vive un’intesa relazione sentimentale da sette anni. Non ha avuto paura della differenza d’età, i suoi genitori avevano 24 anni di differenza, eppure il loro amore ha sempre trionfato.

Il volto de Il Paradiso delle signore ha solo aspettato: “Per me era importante dare a Lucya la possibilità di consolidare la sua carriera. Si è laureata e nel 2017 ha trovato lavoro presso u grande gruppo automobilistico internazionale”. Poi c’è stata la pandemia: “Abbiamo preferito passasse la burrasca. A febbraio, quando gli approvvigionamenti dei vaccini sono diventati stabili, ci siamo detti: ‘Dai, proviamoci!’. E abbiamo avuto fortuna subito”.

Adesso l’artista toscano è al settimo cielo. Non può però non dedicare un pensiero al papà scomparso: “Mia madre e le mie tre sorelle non potrebbero essere più felici. Mia madre ha 82 anni, ha sempre sognato di vedermi diventare padre. Mi dispiace solo che mio padre non ci sia più e che non conoscerà mia figlia. Mi manca ogni giorno e ora che sono papà ancora di più”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2021.