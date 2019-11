Roberto Farnesi tira un grande sospiro di sollievo. L’incubo della stalker è finito. Una fan lo ha perseguitato per un lungo periodo, ora la vicenda è finita in tribunale. L’attore 50enne, protagonista ne “Il paradiso delle signore”, adesso sogna un figlio con la sua baby fidanzata Lucya Belcastro, 26 anni.

Una donna campana si è invaghita di Roberto Farnesi, lo ha pedinato nel suo ristorante Il Ristoro - La Bottega del Parco, che ha aperto con un socio sull’Aurelia, durante una trasferta di lavoro, si sarebbe fatta addirittura trovare nel giardino della sua abitazione. Per mesi l’ammiratrice lo ha anche più volte contattato sui social, cambiando ogni volta account. “Il processo è ancora in corso - dice Roberto Farnesi a Gente - Per questo non rilascio dichiarazioni sull’argomento: si tratta di fatti gravissimi”.

L’artista aggiunge: “Essere vittima di questo reato significa sentirti pesantemente condizionato. Sei sempre sul chi vive, le tue abitudini e i tuoi ritmi di vita ne risentono. E tutto a causa di una persona che nemmeno conosci!”.

Roberto Farnesi è tornato alla normalità. Ora sogna di diventare padre: “A luglio ho compiuto 50 anni e ho un grande desiderio: avere un figlio. Al matrimonio sono allergico, non sono abbastanza religioso per credere al sacramento e non mi sposerei nemmeno civilmente perché un contratto tra due persone che si amano è senza senso. Ma un figlio sì, lo vorrei, coronerebbe un legame forte, quello tra me e la mia compagna Lucya”.

“La differenza d’età, 24 anni, non mi spaventa: è la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni. Ma io non voglio aspettare così tanto. Attendo solo che Lucya si stabilizzi sul lavoro, poi ci proveremo”, conclude l’attore.

