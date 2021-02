Roberto Parli smentisce Adriana Volpe: 'Non ha detto la verità'

Roberto Parli rompe il silenzio e smentisce Adriana Volpe. L’imprenditore 47enne rilascia la sua prima intervista dopo la separazione dalla conduttrice sposata il 6 luglio 2008 e da cui ha avuto Gisele, 9 anni, e dice la sua sulla fine del matrimonio. In un’intervista a Nuovo regala una versione diversa da quella data dalla presentatrice finora: “Non ha detto la verità”.

L’addio tra Parli e la Volpe è arrivato poco dopo la fine della scorsa edizione del GF Vip, dove Adriana è stata protagonista. “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei - spiega Roberto - La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra”. Non chiarisce però i motivi reali della rottura.

Adriana Volpe a proposito della figlia, intervistata recentemente, aveva detto: “La vedo serena. Ma del resto il sangue non è acqua: Gisele ha ereditato la tempra forte di noi genitori”. Parli non è d’accordo neppure con queste affermazioni. “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile”, precisa. Poi ammette: “Una storia che finisce è sempre una sconfitta. Però può essere anche uno spunto per riflettere”.

Roberto Parli nega qualsiasi legame sentimentale con un'altra donna, è single: “Non ho un nuovo amore. Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2021.