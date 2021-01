Rocco Siffredi a 57 anni: 'Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza'

Rocco Siffredi continua la sua folgorante carriera da divo dei film a luci rosse, ha appena vinto due AVN Awards, l’equivalente degli Oscar per la categoria. A 57 anni, intervistato dal Corriere della Sera, racconta il suo percorso che l’ha portato a essere una star, ma confessa anche: “Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza”.

Non è più un ragazzino e non teme neppure l’età che avanza, ma si sente molto diverso rispetto al passato, anche se il porno rimane la sua passione: “Tanti mi chiedono ma come fai ancora a fare queste performance... La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più... D’altra parte da qualche anno mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni... Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza…”.

Sta invecchiando ma racconta: “Io mi sono ritrovato con mille problemi fisici già a vent’anni, quando in moto ho fatto un brutto incidente, mi sono frantumato tutto, dovevo morire... La macchina mi ha tritato le braccia, ho dovuto mettere delle protesi alle spalle, mi sono operato più volte... Ho avuto tantissimi anni di sofferenza fisica di giorno e di notte... E mia moglie si lamenta. Dice sempre: ogni donna vorrebbe avere Siffredi a letto, ma lui dà tutto se stesso sul set e i suoi dolori me li prendo io... E' la pura verità. Sul set passava tutto, il porno è stato il mio antidolorifico naturale”.

Legatissimo alla moglie Rozsa, con cui vive a Budapest insieme ai due figli, Lorenzo, 24 anni, e Leonardo, 21, Rocco ha conosciuto il senso di colpa in passato: “Per vent’anni mi ha creato gravi problemi. Mi dicevo: tu ti diverti e tua moglie è a casa con i bambini... In realtà ero lì a realizzare le fantasie degli altri”. Si è ripromesso tante volte di smettere, chiudere con il mondo dell’’hard’, ora non lo farà più: “L’ho detto tre volte e tre volte ho ricominciato. Non lo dirò più. Lascerò il porno, ma il sesso non mi abbandonerà mai, dirigerò le mie energie su una sola donna, mia moglie, e sarà molto bello. Lo auguro a tutti i mariti che cornificano le mogli”.

