Rocco Siffredi pensa che Belen possa mandare un uomo “al manicomio” e che forse Andrea Iannone non abbia saputo gestire bene la relazione con la showgirl.

L’attore a luci rosse, il più famoso d’Italia, ha commentato la recente condanna del tribunale di Losanna nei confronti del pilota di MotoGP (per 4 anni è stato escluso dalle gare) e ha detto durante un’intervista rilasciata a Moreno Pisto in occasione del “MotoFestival”: “Lui si è proprio rovinato, io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italia tutti si vorrebbero chi**are Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui’. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belen non va bene la patente che hanno 'sti ragazzi!”.

Secondo Rocco la 36enne argentina è molto difficile da gestire come donna e non tutti gli uomini hanno le capacità di affrontare un rapporto complesso. “Ci vuole una patente molto più importante, perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfiga di essere invidiato dall’Italia intera per Belen. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/11/2020.