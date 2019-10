Rocco Siffredi a “Live - Non è la D’Urso”, ospite di Barbara D’Urso, stavolta porta il figlio Lorenzo, il suo primogenito avuto da Rosa. Leonardo Tano, 20 anni, invece non c’è. Il pornodivo è seduto con il suo ragazzo di 23 anni accanto. E’ fiero di lui, laureato in economia. Il 55enne in tv confessa: “Mi aiuta sul set”.

“Credo che nessuno dei miei figli seguirà le mie orme. Sono due pudici. Non si fanno vedere mai nudi”, rivela Rocco Siffredi a Live - Non è la D’Urso. Poi però parla dell’avvicinamento di Lorenzo al mondo dei film a luci rosse…

“Mio figlio è fiero di me e mi dà una mano sul set. Ha iniziato ad aiutarmi dietro le quinte. Un giorno mi ha detto: ‘Sono venti anni che giri film che fanno caga*e’. Lui è molto più bravo con le nuove tecniche tanto è vero che è alla sua seconda regia. Lui ama molto la categoria donne con donne”, spiega.

In studio sono tutti basiti. Alda D’Eusanio e Caterina Collovati, tra gli opinionisti, sottolineano che un ragazzo tanto bravo e intelligente, oltre che bello, dovrebbe stare lontano da un mondo così ‘dissoluto’. Rocco chiarisce subito, il figlio Lorenzo è serissimo. “Da sette anni è fidanzato. Lui le ragazze sul set non le vede neanche, è estremamente fedele”, sottolinea l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Poco prima, in una clip di presentazione, era stato spiegato come i figli di Rocco siano venuti a conoscenza del lavoro del padre. "Un giorno da piccoli eravamo a casa e non c'erano mamma e papà. Abbiamo trovato una videocassetta e c'era scritto 'Tarzan', noi pensando che fosse un cartone animato l'abbiamo vista, ed invece c'erano mamma e papà insieme", ha raccontato il ragazzo…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2019.