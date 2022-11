La star dell’hard 58enne piange devastato a Belve

Non riesce a vincere la sua dipendenza: "Ho paura che fuori non ci sarò mai"

Rocco Siffredi piange devastato a Belve. E’ in lacrime in tv distrutto dalla sua dipendenza dal sesso, che confessa a Francesca Fagnani. Il divo dell’hard 58enne alla giornalista rivela: “Chiedevo di poter morire!”.

Rocco Siffredi distrutto dalla dipendenza da sesso, in lacrime in tv: ''Chiedevo di poter morire''

Rocco è stanco dei film a luci rosse. Annuncia l’addio al porno, come però aveva già fatto altre volte. Ammette che stavolta pare ci stia pian, piano riuscendo. La Fagnani sulla sua dipendenza sessuale gli domanda: “Lei ha detto che arriva a pensare che vorrebbe castrarsi e proprio a quel punto che arrivò a chiedere aiuto a Dio: cioè, cosa chiedeva in quel momento?”. Siffredi risponde senza peli sulla lingua e rivela: “Di farmi morire, semplicemente”. Poi scoppia in lacrime.

La giornalista gli chiede quanto sia durato il periodo dipendenza? Rocco con la voce spezzata ribatte: “Tanto”. “Adesso ne è fuori o ci combatte ancora?”, lo incalza la conduttrice. “Ho paura che completamente fuori non ci sarò mai”, ammette annientato l’attore.

Rocco parla pure dei rapporto omosessuali avuti: “Uscivo, non trovato una prostituta trovavo un prostituto, era tutto uguale” . Ha frequentato almeno 1000 prostitute in un anno: “C’era di tutto, uomini, donne e trans. tutto quello che la dipendenza ti dà”.

In tv annuncia anche l'ennesimo addio al porno e parla di Francesco Totti

Siffredi poi affronta un argomento spinoso, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Francesca Fagnani vuole sapere perché ne è così colpito. La stella del cinema porno svela di aver mandato un messaggio all’ex capitano della Roma. “Lui è un bravo ragazzo e gli ho detto: 'Solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune'...mi fermo qui”. La giornalista desidera che chiarisca e domanda ancora: “Intende una dipendenza dal sesso?”. Rocco non rivela il segreto. “Non aggiungo altro”, si limita a dire.