Sulle pagine di F la spagnola 37enne, ex di Raoul Bova, lascia un grande spiraglio alla relazione

“Io non ho mai parlato male di lui alle bambine”, sottolinea, parlando dell’attore 54enne e le due figlie

Pur essendosi definita più volte single, Rocìo Munoz Morales pare confermare il legame esistente con Andrea Iannone, 36 anni. “Mi vivo il bello che c’è”, sottolinea la conduttrice e attrice a F.

''Mi vivo il bello che c’è'': Rocìo Munoz Morales conferma il legame nato con Andrea Iannone

Quando le si domanda della presunta relazione col centauro ex di Belen, Giulia De Lellis ed Elodie, la spagnola svela: “Io sono serena. Mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. E’ una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l’altra".

Dopo il chiacchierato addio con Raoul Bova, padre delle sue Luna e Alma, 10 e 7 anni, Rocìo è tornata ad aprire il suo cuore: “Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato, come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l'esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo”.

Sulle pagine di F la spagnola 37enne, ex di Raoul Bova, lascia un grande spiraglio alla relazione col 36enne

Sulla rottura con l’attore 54enne e il rapporto che ora loro hanno, lei dice: “Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante”.

Rocìo però ha sofferto: “La modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male. Però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c'era ancora, c'è sempre stato, bastava cercarlo. Certo che ho sofferto. Ma con la consapevolezza che la rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma. E nei miei confronti: me la meritavo”.