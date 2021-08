Rocìo Munoz Morales: 'Il mio ex mi annientava'. Si tratta di un attore: chi è?

Rocìo Munoz Morales rivela il suo passato buio. Al Corriere della Sera svela: “Il mio ex mi annientava”. Era fidanzata con un collega attore, lui le ha fatto molto male: ora tutti si chiedono chi sia il ‘colpevole’. E' probabile non sia neppure italiano...

L’attrice 33enne, arrivata dalla Spagna in Italia dieci anni fa per girare “Immaturi il viaggio”, il film che le ha fatto conoscere il suo attuale compagno, Raoul Bova, nel suo nuovo film, “They Talk”, un horror, interpreta una donna molto diversa da se stessa, sofferente e ossessionata. Per calarsi nella parte ha attinto al suo passato. Rivela così quel che finora non aveva mai detto: “Sono andata a ricordare i momenti in cui avevo meno controllo sull’emotività. Quelli in cui il malessere vinceva, dove tutto era buio e pensavo: ci sarà solo buio. Dopo, nella vita, ho imparato a essere positiva, ma ho avuto momenti difficili: per quanto sappiamo la teoria, tradurla in pratica è altra cosa”.

Rocìo confessa: “Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra”.

La Munoz Morales non l’ha lasciato subito: “No. Ora rido, ma giuro che ho provato a capirlo… Lui ha detto che non era successo niente e gli ho creduto”. Non fa nomi, ma è normale chiedersi chi sia quest’uomo. Rocìo prima di Bova è stata fidanzata per ben 4 anni e mezzo con Alex Casademunt, 39 anni, attore e cantante spagnolo. L’uomo nel 2015 rilasciò una lunga intervista a Chi in cui parlò del loro e contrastato rapporto finito proprio quando lei s’innamorò di Raoul, padre delle sue due bambine, Luna, nata nel 2015, e Alma, venuta al mondo nel 2018.

Rocìo Munoz Morales svela il suo ‘amore tossico’: “A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza. Una cosa che ho imparato oggi, a 33 anni, è che so cosa non voglio. Questo ce l’ho chiarissimo. Un uomo che mi sottomette, che crede di essere sopra di me e che mi giudica”. Per sua fortuna l’ha trovato: “Raoul è l’uomo della mia vita: l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me”.

L’attore 49enne nel suo libro “Le regole dell’acqua” l’ha definita “la mia compagna guerriera”: “Perché il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso…Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2021.