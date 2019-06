Rocìo Munoz Morales, una tenera mamma: 'Io e mia figlia Luna siamo indissolubili'. L'attrice è molto legata alle figlie e girano voci di una terza gravidanza

Sono indissolubili Rocìo Munoz Morales e la prima figlia Luna

La compagna di Raoul Bova condivide sul social un bellissimo scatto

"Tu e io indissolubili" scrive Rocìo Munoz Morales accanto a una foto social che la ritrae insieme alla figlia, la primogenita Luna. L'attrice 31enne è mamma anche di Alma, nata lo scorso novembre sempre dalla relazione con Raoul Bova, 47. Rocìo Munoz Morales e la figlia Luna sono indissolubili. L'attrice spagnola ha un bellissimo rapporto con le figlie e nello scatto la primogenita si stringe alla sua gamba: "Che splendore", commenta un follower. La compagna di Raoul Bova è una mamma attenta e premurosa. La carriera nel mondo dello spettacolo non le impedisce di essere sempre presente. Due figlie da crescere sono un bell'impegno e nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile terza gravidanza. A dare adito ai rumors, non confermati dall'attrice, è stato un dolce scatto condiviso su Instagram. In occasione del suo 31esimo compleanno, Rocìo Munoz Morales ha postato una foto della sua pancia con scritto sopra 31 in cui si vede la manina di Luna che le tocca dolcemente il ventre e il piedino della piccola Alma: "Il mio primo compleanno con voi due", ha scritto l'attrice. Ma qualcuno pensa che nel pancino possa esserci anche il terzo erede.





Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.