Rocìo Munoz Morales in lutto: è morto il suo adorato cane, Pinchito

Rocìo Munoz Morales è in lutto: è morto il suo adorato cane, Pichito, accanto a lei, amico fedele, per ben 12 anni. L’attrice, compagna di Raoul Bova e mamma di Luna e Alma, gli dice addio sul social con un lungo, intenso e addolorato post.

Pubblica uno scatto in bianco e nero insieme al cagnolino. Rocìo Munoz Morales scrive: “Avevo tantissima paura che arrivasse questo momento. E ora il mio cuore è infinitamente triste…”.

“Pinchito quante cose abbiamo condiviso in questi 12 anni insieme, una vita. Siamo stati veri colleghi d’avventura, ovunque e sempre insieme. Ma sono felice per tutto l’affetto che ci siamo regalati in questi anni, sono felice perché sei arrivato nella nostra famiglia e tutti ti abbiamo sempre curato e coccolato", continua la spagnola.

Poi aggiunge tenera: “E sono molto felice che tu abbia conosciuto Luna e Alma, e le abbia così tanto protette, ‘le tue sorelline’. Mi mancherai tantissimo, mi piange il cuore, ma ho l’anima piena di tutti i momenti vissuti insieme, quanti ricordi, quanti momenti nel quale la solitudine non era solitudine perché c’eri tu con me. Mi fa tanta tristezza e fatica doverti salutare, ma so che i nostri cuori saranno legati a vita”.

La bella 31enne sta soffrendo. E’ difficile salutare per sempre il suo cane, Pinchito, ma è inevitabile: “Hasta siempre mi Pinchito. Te querré toda la vida. Tu mamá humana. Rocío”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2019.