Rocìo Munoz Morales, dopo aver visto le recenti nozze tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, sogna anche per lei e il compagno Raoul Bova, da cui ha avuto Luna, 3 anni, e Alma, nata lo scorso novembre, una cerimonia romantica. L’attrice 31enne lo confessa a Grazia.

“Mi viene da sorridere quando penso che tutti si preoccupano del mostro matrimonio tranne noi. Certo, sarebbe bello sposarsi e le recenti nozze della principessa Charlotte Casiraghi con il produttore Dimitri Rassam mi hanno dato la voglia di organizzare una cerimonia altrettanto romantica. Ma non facciamo piani. Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta. Raoul è capace di sorprendermi”, spiega al settimanale.

Desidera nozze con una cerimonia romantica. Rocìo Munoz Morales lo svela e spiega perché il sentimento per l’attore 47enne non è mai scemato finora: “Lo amo perché è bello dentro. Ha un cuore puro, è una splendida persona. Lo dico sempre alle mie amiche single in cerca di un fidanzato: di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo, ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un’anima bella. Come il mio”.

Rocìo Munoz Morales pensa ai fiori d’arancio, oltre alla sua famiglia, però, è il lavoro la cosa che la soddisfa di più. Teatro, cinema e fiction, ma non solo. La spagnola sarà la madrina del Film Festival di Taormina. Di sé racconta: “Da adolescente mi sentivo brutta, ma lo ero davvero: magra come uno spaghetto, senza forme, troppo alta e con le sopracciglia spesse. Oggi mi accetto per quella che sono, con pregi e difetti. Ho imparato a giocare con la mia immagine e se nella vita di tutti i giorni vado in giro senza trucco e in jeans, posso improvvisamente trasformarmi in una vamp. Dopo la nascita delle bambine il mio corpo è cambiato, ma mi sta bene così, sono in pace con me stessa”.

Ama le sfide, pensa che con la maternità sia diventata un’attrice migliore. Non vuole rinunciare a nulla. Per le due figlie sa cosa augurarsi: “Mi piacerebbe che Luna e Alma capissero l’importanza dei sentimenti e imparassero a trovare la loro strada, a realizzare i loro sogni in maniera pulita, senza fare del male a se stesse e agli altri”.