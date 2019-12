Rocìo Munioz Morales e Raoul Bova si fanno le coccole sul divano. I due hanno le facce buffe, con simpatiche smorfie sul volto. La bella spagnola e il fascinoso attore posano in una foto tutta da ridere in coppia scattata dalla figlia Luna, come svela la mamma orgogliosa sul social.

Raoul Bova si riprende pian, piano dal forte dolore per la perdita di mamma Rosa, scomparsa a fine novembre, come annunciato dal 48enne stesso con un commovente post. Trova il calore di cui ha bisogno accanto alla compagna, Rocìo Munoz Morales, e alle figlie avute con lei, Luna, 4 anni compiuti lo scorso 2 dicembre, e Alma, appena un anno. E’ proprio la figlia primogenita a improvvisarsi tra le quattro mura fotografa personale della coppia, con un’immagine deliziosa che li immortala in privato.

“Non sarà la nostra miglior foto... Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così”, scrive Rocìo Munoz Morales, commentando lo scatto condiviso con i follower sul suo profilo social. E poi aggiunge: “P.S. In questa foto stavamo posando per Luna, la nostra fotografa privata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/12/2019.