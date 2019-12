Rocìo Munoz Morales, Raoul Bova le 'ruba' i prodotti di bellezza: 'Mi ruba le creme'

Rocìo Munoz Morales, intervistata da Vanity Fair sulla sua beauty routine quotidiana, svela una piccola curiosità sul compagno, Raoul Bova: l’attore ‘ruba' i suoi prodotti di bellezza. “Mi ruba le creme”, confessa.

La bella spagnola 31enne, che da Raoul Bova ha avuto le due figlie, Luna, 4 anni compiuti lo scorso 2 dicembre, e Alma, appena un anno, quando le si domanda cosa ne pensi dei cosmetici genderless, ossia ‘unisex’, adatti sia per gli uomini che per le donne, dice: “Mi sembrano una cosa meravigliosa. Condivido tante cose con Raoul. Io rubo a lui sciarpe e occhiali da sole. E lui ruba a me le creme. Gli piace prendersi cura della sua pelle ma in maniera naturale”.

Rocìo Munoz Morales subito dopo aggiunge: “A volte gli dico: ‘Dai Raoul ti faccio una maschera al viso’ e lui: ‘No, no per carità!’, poi però dal mio beauty case sparisce la crema idratante. Insomma, gli piace ‘provicchiare’ i miei prodotti beauty”.

Raoul Bova le ‘ruba’ i prodotti di bellezza, per la cura dell’epidermide, e li testa. Rocìo Munoz Morales lo svela divertita e fa anche sapere che ora il fascinoso 48enne è impazzito per uno spray alla Vitamina C: “Penso che glielo regalerò a Natale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2019.