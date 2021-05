Rocìo Munoz Morales, rarissima foto con la madre sul social: guarda

Rocìo Munoz Morales, compagna di Raoul Bova e mamma di Luna, 5 anni, e Alma, 2, condivide sul social una rarissima foto con la madre, Maria Pilar. “Finalmente con TE. La mia meravigliosa mamma!”, scrive. E’ felice di avere accanto la donna, originaria di Estremadura, in Spagna.

Recentemente, intervistata da Confidenze, l’attrice che compirà 33 anni a giugno ha confidato che Bova considera Maria Pilar come una seconda mamma. Lei l’adora, la ritiene una persona davvero speciale e unica.

Il legame con la famiglia di Rocìo non si è mai spezzato, nonostante abbia lasciato la Spagna nel 2013 per trasferirsi in Italia. I suoi genitori, anche il padre Manuel, originario di Granada, sono i punti fermi della sua esistenza.

“Ho bisogno di stare vicino, almeno con il cuore, alle persone cui voglio bene. Sto sempre in contatto con la mia famiglia. Per sentire meno la lontananza, faccio molte videochiamate con mia madre Maria Pilar, mio padre Manuel, e le mie due sorelle maggiori, Veronica e Pilar, ma anche con mia nonna e le mie nipotine”, ha rivelato in passato a Diva e Donna la bella Rocìo, che ora debutta anche da scrittrice con il primo libro, un romanzo, “Un posto tutto mio”, edito da Sozogno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2021.