Rocìo Munoz Morales ha calcato il red carpet del Taromina Film Festival con un abito blu firmato Twinset in candy di seta, con corpetto e strascico con spacco profondo sul davanti. La compagna di Raoul Bova ha incantato tutti con la sua bellezza durante la manifestazione dedicata al cinema.

L'attrice spagnola, 33 anni, è stata scelta come madrina della 65esima edizione del Taormina Film Festival. La splendida mora si è detta onorata e orgogliosa di essere stata scelta per questo ruolo. Naturalmente non è mancata nemmeno l'emozione. L'interprete di "Immaturi - Il Viaggio" è stata anche molto contenta di tornare in un luogo magico come Taormina dove è apparsa in forma strepitosa e impeccabile nei look.

Rocìo Munoz Morales sta vivendo un momento magico. Il lavoro va bene e riesce a conciliare la carriera di attrice con la sua splendida famiglia: è mamma di due bimbe, Luna e Alma, avute dalla relazione con Raoul Bova. Rocìo di recente ha anche dichiarato che il matrimonio di Charlotte Casiraghi le ha fatto venire voglia di fiori d'arancio. Chissà che presto non sfoggi il look più bello: l'abito da sposa.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/7/2019.