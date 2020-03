Rodrigo Alves e Francesca Cipriani sfidano il coronavirus e vanno a cena insieme a Milano. La brasiliana e l’ex gieffina sono state avvistare in città, capoluogo della regione attualmente più colpita in Europa dal coronavirus e quella con più contagiati al mondo al di fuori dall’Asia (tanto che le autorità regionali hanno chiesto a tutti i cittadini sopra i 65 anni, i più a rischio per eventuali complicazioni, di rimanere a casa ed evitare di uscire se non strettamente necessario). I fotografi le hanno paparazzate all’arrivo in uno dei ristoranti ancora aperti.

Rodrigo, 36 anni, che ha da poco cambiato sesso ma che non ha ancora annunciato quale sarà il suo nuovo nome da donna (lo farà proprio dalla D’Urso prossimamente), e Francesca, 35, sono diventate molto amiche dietro le quinte dei programmi di Barbara. La brasiliana è arrivata in città per partecipare all’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. E pubblicando un video tratto proprio dalla comparsata nello show di Canale5 ha scritto su Instagram: “E’ sempre fantastico tornare in Italia, grazie mille per l'amore e il supporto che sto vivendo nella mia vita. Sto solo cercando di essere felice”.

Scritto da: la Redazione il 2/3/2020.