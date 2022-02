Il clan dei Rodriguez si ritrova a casa di Belen davanti alle telecamere: reunion pre Isola dei Famosi?

Nell’appartamento milanese di Belen c’è una strana eccitazione mista a un po’ di malinconia. I Rodriguez si ritrovano a casa della showgirl argentina 37enne. Con loro c’è anche Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias. E’ Cecilia a svelarlo nelle sue IG Stories: mostra pure le telecamere con la troupe presenti nell’abitazione... Va in scena una reunion pre Isola dei Famosi?

Jeremias e il papà, Gustavo Rodriguez, potrebbero aver detto di sì, apponendo finalmente la firma sul contratto: la produzione del reality show li corteggiava da tempo per averli entrambi come naufraghi in Honduras. Il 32enne, in realtà, ha già partecipato nell’edizione 2019, tornando a casa fidanzato, momentaneamente, con Soleil Sorgé, l’assoluta protagonista del GF Vip insieme ad Alex Belli e Delia Duran, tuttora nella Casa di Cinecittà.

“Mia cognata piange, gente che si abbraccia, gente che si ama, gente che mangia. Mi sta venendo il diabete - dice scherzosa Chechu - Appena posso vi racconto tutto, ma non ancora”. Poi esclama: “Auguri!”.

L’Isola dei Famosi partirà il 21 marzo prossimo, in prima serata su canale 5 condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi.

I tempi per la partenza dei due possibili naufraghi sarebbero maturi: i concorrenti prima si sottopongono a un breve corso di sopravvivenza, poi devono partire e fare i 14 giorni di quarantena obbligatoria in Honduras prima di poter partecipare allo show.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità. Le telecamere in casa di Belen, però, potrebbero essere arrivate per girare la clip di presentazione dei due naufraghi, che si abbracciano per salutare i loro cari, prima di volare via.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2022.