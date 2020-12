La pandemia non ferma i Rodriguez: la vacanza sulla neve è da sogno

La pandemia e le restrizioni non fermano i Rodriguez. Belen e la sua famiglia sulla neve vivono una vacanza da sogno. E’ solo l’inizio, ma la showgirl è al settimo cielo e se la gode. Appassionata con il fidanzato Antonino Spinalbese, assapora ogni attimo trascorso con il figlio Santiago, ormai complice con l’hair stylist 25enne, la sorella Cecilia, accompagnata dall’inseparabile Ignazio Moser, il fratello Jeremias, insieme alla sua Deborah Togni, e i genitori Veronica e Gustavo.

L’allegra comitiva è entusiasta del paesaggio imponente delle Dolomiti. In Val di Sole, in Trentino, è tutto magnifico. Così al mattino presto ci si alza, si lascia il confortevolissimo chalet di 65 metri quadri che ognuno di loro occupa con il proprio ‘congiunto’ e ci si ritrova per una sana e gustosa colazione.

Poi, con grande entusiasmo, si va a fare una lunga passeggiata con le ciaspole, senza aver paura di stancarsi. Si attraversano ponti, si osservano piccoli ruscelli, boschi che sembrano incantati.

Quando si arriva alla meta, non c’è nessun problema: si torna indietro in motoslitta e nel lodge ci si concede un bella sauna e poi ci si rilassa nell'idromassaggio.

Belen bacia Antonino. Con lui accanto ha ritrovato la serenità. E’ innamorata e con accanto la sua famiglia si sente protetta e felice. Santi non sta nella pelle e gioca a palle di neve con il nonno. Chechu gioisce accanto a Nacho: con loro c’è anche la cagnolina del cuore, Aspirina. Pure Jeremias è molto contento.

I Rodriguez si preparano a un Natale che li vede tutti insieme nel lussuosissimo Lovely Lodge Ravelli. In hotel trascorreranno anche il Capodanno, a quanto pare. Il loro viaggio è appena cominciato: in questi giorni non smetteranno un istante di condividere tutto quel che accade in montagna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2020.