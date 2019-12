Romeo Beckham è convinto di aver superato il padre David in altezza. Il ragazzo, che ha 17 anni, ed è il secondogenito dell’ex calciatore e di Victoria Beckham, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare accanto al papà, che è alto 1 metro e 83. Nell’immagine sembra in effetti leggermente più alto di lui. “Finalmente sono più alto di te papà”, ha scritto accanto allo scatto aggiungendo anche l’emoji di una risata.

Papà David, 44 anni, però non ci sta. Secondo l’ex stella del calcio il merito del sorpasso è solo delle scarpe. “Non menzionerò le scarpe che porto ai piedi, ma va bene…”, ha scritto. A questo punto è intervenuto anche il figlio più piccolo Cruz, 14 anni: “Forse è proprio l’altezza delle scarpe”. I Beckham hanno anche un altro figlio, Brooklyn, che ha 20 anni, e una femminuccia di 7 anni, Harper Seven.

Scritto da: la Redazione il 17/12/2019.