Romina Carrisi diventa corista: in tour con papà Albano e mamma Romina Power

Romina Carrisi diventa corista. Si diverte in tour con papà Al Bano e mamma Romina Power. Lo svela a Gente. Tutto è successo per caso, quando si è lanciata sul palco con loro nei concerti a Sidney e Melbourne, in Australia, dove aveva raggiunto i suoi genitori.

Casualmente Al Bano e Romina Power erano partiti con una sola corista, pensavano di trovare due elementi sul posto, ma non è mai semplice. “Poco prima di iniziare le prove a Melbourne, papà e mamma si sono guardati, poi hanno fissato me. In un attimo mi sono trovata al centro della scena: era la prima volta che li accompagnavo sul palco. E’ nato tutto all’improvviso, per necessità, e io nel momento del bisogno ci sono sempre. Detto ciò, mi son divertita tanto”, racconta la 32enne.

“Ho sempre cercato di creare il mio percorso senza appoggiarmi alla fama di mamma e papà. L’indipendenza è nella mia indole, anche se questo significa faticare doppio per dimostrare che vali a prescindere dal successo dei tuoi genitori. Adesso, però, cantare all’interno di un loro concerto, ha un sapore inaspettato e squisito”, sottolinea ancora Romina Junior.

“L’armonia che si respira oggi tra i miei genitori ha reso questo viaggio bellissimo e stare sul palco con loro è stata una grande lezione. Mi sono sentita parte del gruppo, mi sono sentita utile”, sottolinea ancora. Romina Carrisi ci ha preso gusto e ha seguito il padre pure sul palco di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. E non si fermerà.

“Dopo l’infarto e l’ischemia che hanno colpito papà (a fine 2016 e nel 2017, ndr) e dopo l’intenzione, per fortuna rimasta tale, di allontanarsi un po’ dalle scene, ho capito che nella vita tutte le cose, anche quelle che ti sembrano immutabili, hanno una scadenza. Ecco perché essere qui con lui oggi e anche con mamma in Australia e presto ad Atlantic City assume una valore importante”, spiega la ragazza.

Cantare le è sempre piaciuto, da ragazzina lo faceva con la sorella Cristel. Fare la corista nei tour di papà Al Bano e mamma Romina, che tifano per lei e la ritengono bravissima, la entusiasma, anche se la prima passione rimane recitare: “Sto frequentando un corso online di Harvard dedicato alla scrittura per lo schermo, mi sto dedicando al mio primo lungometraggio. L’obiettivo è che questo lavoro diventi un film che, confesso, vorrei anche interpretare”. Intanto si diverte stando accanto ai genitori.

Scritto da: il 25/10/2019.