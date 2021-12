Romina Carrisi mostra la tenerissima foto con la sorella scomparsa

Romina Carrisi era davvero molto legata alla sorella Ylenia, che come tutti sanno è scomparsa in circostanze mai chiarite nel 1994. La 34enne ha così voluto ricordare il grande rapporto che c’era tra loro mostrando una foto che le ritrae insieme. Lo ha fatto durante il programma di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’, di cui è ospite fissa ormai da tempo. Nello scatto si vede Ylenia, che oggi avrebbe 51 anni, mentre porta in braccio la sorellina a scuola.

“Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola”, ha spiegato Romina, che è la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power.

“Ho voluto condividerla con voi la foto anche perché siete un po’ la mia famiglia. Hanno saputo tutti quello che è successo, non ne parlo mai però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento”, ha poi aggiunto.

Se da tempo Albano Carrisi ha fatto sapere di non credere alla possibilità che Ylenia sia ancora viva, capita di tanto in tanto che Romina Power continui ad affermare di pensare che la sua primogenita possa trovarsi invece da qualche parte nel mondo.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2021.