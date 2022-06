Romina Carrisi esce allo scoperto con Stefano Rastelli: alla festa per i 35 anni scatenata col fidanzato 51enne

Romina Carrisi è felice con Stefano Rastelli, alla festa di compleanno per i suoi 35 anni la figlia di Al Bano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato 51enne, regista Rai di esterna di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone dove anche lei lavora.

Romina e Stefano si abbracciano, sorridono, ballano scatenati sulle note di Felicità, che papà Al Bano canta col microfono in mano a squarciagola. Al party insieme a loro c’è tutta la famiglia della Carrisi al gran completo e un mare di amici.

Per Romina prima una gustosa cena organizzata al ristorante Teo a Trastevere, dove la ragazza vive, poi danze e balli nel locale poco lontano, Mr. Berry. Tra gli invitati, una cinquantina, oltre al padre, alla madre Romina Power, alla sorella Cristel, arrivata apposta dalla Croazia, e alla piccola Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, anche Serena Bortone, Samuel Peron, Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, l'inviato Domenico Marocci, il direttore del prime time Rai Stefano Coletta e tanti altri.

Romina non ha problemi a mostrarsi davanti a tutti pazza di Stefano, che il prossimo novembre compirà 52 anni, separato e con due figlie nate da un precedente rapporto. La storia col regista, premiato per i collegamenti e i servizi realizzati dall’Ucraina alla XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di seta nera", è iniziata quasi per gioco tre giorni prima di Pasqua, il 14 aprile scorso.

I due erano a pranzo insieme ad altri amici da Renatone, famoso ristorante a Maccarese, località balneare vicino Roma. Rastelli, vedendo alcuni paparazzi appostati, le ha chiesto, per scherzo, un bacio, così da regalare materiale ai fotografi. Quel ‘bocca a bocca’ che lei gli ha concesso senza malizia, però, ha fatto scoccare la scintilla.

Un paio di giorni dopo Stefano e Romina hanno iniziato una storia in cui la differenza d’età pare non contare poi tanto. Insieme stanno bene e si divertono. Lui, amante del calcio, giallorosso convinto, sempre impegnato in giro per l’Italia e il mondo con il suo lavoro, ha trovato nella Carrisi una donna in grado di stimolarlo e farlo sorridere. E’ solo l’inizio, ma l’ufficialità in famiglia fa pensare che i due facciano sul serio…

3/6/2022