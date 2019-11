Romina Carrisi sdraiata sulla tomba del nonno: è polemica per la foto

Romina Carrisi ricorda il nonno. Condivide con un follower sul social una foto in cui è sdraiata in una posa tenera a piedi scalzi sulla tomba di Tyrone Power. Il suo è un gesto commemorativo nel giorno dell’anniversario della morte del divo, scomparso il 15 novembre 1958, eppure subito monta la polemica per la foto.

“Avrei voluto conoscerti…”, scrive Romina Carrisi. E’ sdraiata sulla tomba del nonno, all’Hollywood Forever Cemetery, in California, e indossa abiti chiari, ha i piedi scalzi e una rosa bianca tra le mani. Lo scatto cattura numerosissimi ‘like’, ma sono altrettanti quelli che pensano abbia esagerato, mancando di rispetto al defunto.

“Io l’avrei evitata una foto in un cimitero seduta su una tomba come se fosse un sofà”, scrive un follower. “Fare foto con la tomba di un defunto, per di più in posa perché il parente era famoso lo trovo di indubbio gusto…L’esibizionismo è un conto, pregare per la spiritualità dell’atmosfera di un cimitero è un’altra cosa”, sottolinea ancora un altro.

Sono moltissimi i commenti cattivi contro Romina Carrisi. La 32enne non replica, ci pensa mamma Romina Power a correre in suo soccorso. “L’invidia è una brutta cosa", replica a qualcuno.

Poi spiega per fare chiarezza: “Ma come siete cattive! La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato. Ogni occasione è buona per sputare fiele sui miei figli. Per favore smettetela”.

La Power lo ribadisce ancora per respingere al mittente altri commenti che ritiene esagerati e inopportuni: “La tomba è una panchina. Ci si siedono gli ammiratori. Commenti senza conoscenza no”.

Lei stessa in un secondo scatto commemora la memoria del padre accanto alla sua piccola, duramente attaccata sul social e al centro della polemica, e alla sorella Taryn.

