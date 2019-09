Romina Power, ospite di Mara Venier a Domenica In, si svela. Nella lunga intervista racconta che mamma e che nonna sia. In collegamento con lei da Zagabria c’è la figlia Cristel Carrisi, il 3 agosto scorso diventata mamma bis. La 33enne, dal settembre 2016 felicemente sposata con Davor Luksic, la gela: senza peli sulla lingua le dice che non lascerebbe i suoi figli, Kay, nato a maggio 2018, e Cassia Ylenia, appena venuta al mondo, da soli con lei. Imbarazzo in studio, immancabile la reazione stizzita della madre. La 67enne rimane a bocca aperta.

Mara Venier domanda a Cristel se le pesi avere una mamma che vive negli States, sempre distante. “Con l’infanzia che ho avuto, ci hanno sempre abituato a non avere necessariamente questo rapporto fisico sempre. Non è mai stata la mia vita quella di vedere sempre mamma ogni singolo giorno e va bene così perché poi, quando stiamo insieme, viviamo sempre intensamente, abbiamo delle conversazioni bellissime, facciamo delle cose insieme poetiche e quindi puntiamo più sulla qualità che sulla quantità”, rivela.

La Venier approfondisce e le chiede pure che nonna sia Romina Power. “E’ una nonna molto rock secondo me - sottolinea Cristel Carrisi - Nel senso che è molto hippie. Non so se lascerei mio figlio e mia figlia da soli con lei. Non so come sono sopravvissuta io, meno male che c’era nonna Iolanda”. La figlia gela la madre che replica stizzita: “Ma tu guarda a invitare i figli in studio!”.

Zia Mara non lascia passare inosservate le parole di Cristel Carrisi. Vuole approfondire. “Non so se lascerei i miei figli da soli con lei senza una persona che stia lì a supervisionare”, chiarisce ulteriormente la bionda. E spiega: “Perché lei è molto eterea”. Romina Power è a bocca aperta e rivolgendosi alla conduttrice dice: “Non la invitare più guarda!”.

Non finisce qui. Mara Venier prega Cristel di chiarire il concetto di ‘eterea’. “Quando le chiedevo: ‘Mamma ma tu quando hai iniziato a dare la pappa o questo alimento a noi da piccoli?’, lei mi rispondeva: ‘Ah ma a queste cose ci pensava nonna Iolanda”… Io ovviamente ho dei ricordi stupendi con mia madre, però eravamo più compagne di giochi incredibili, compagne di viaggio. Uno spirito guida. Ma se devo pensare alle cose concrete tipo pappa, nanna, da quel che ho capito da mamma, le faceva tutte nonna Iolanda”, precisa lei.

Cristel Carrisi, poi, poco dopo, cerca di spezzare una lancia a favore del genitore che ha bacchettato poco prima e dice: “A parte gli scherzi, mi a madre ha sempre messo prima noi di qualsiasi altra cosa, non c’era nulla prima di noi, è stata una donna in carriera, ma ha rinunciato a tante cose per noi. Ovvio che scherzavo prima, ma è sempre stata una grandissima mamma e riconosco tutte le rinunce che ha fatto”. Ma quel che ha affermato col sorriso sulle labbra è comunque difficile da dimenticare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2019.