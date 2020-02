E’ davvero irriconoscibile Romina Power in queste foto. L’attrice a 68 anni è tornata a recitare e ha voluto condividere su Instagram alcune foto dal set. L’ex moglie di Al Bano è stata scelta niente meno che da Guillermo Del Toro per prendere parte alla sua nuova pellicola, che si intitola ‘Nightmare Alley’. Il film ha come protagonisti due divi internazionali famosissimi, ovvero Bradley Cooper e Cate Blanchett. Pubblicando alcuni scatti da Toronto, dove si sta girando l’opera, la Power ha scritto sul social: “Sul set di ‘Nightmare Alley’ sorseggiando un Martini analcolico”.

In un’immagine Romina appare seduta in un locale dall’atmosfera di inizio ‘900 con, appunto, un drink in mano. Capelli mossi e molto più scuri e corti di come siamo abituati a vederli sulla sua testa: quasi si stenta a riconoscerla. Eppure sta molto bene, almeno a giudicare dai commenti dei suoi follower, che hanno apprezzato il look. In un’altra immagine caricata su Instagram sempre dall’attrice e cantante appare anche lo stesso regista Guillermo Del Toro, che è anche un vincitore di un Premio Oscar.

Non è chiarissimo quale sia il ruolo della Power nella pellicola. Se si tratti solo di un cameo o se abbia una parte più importante. Quel che è certo è che la notizia dell’ingaggio e le foto condivise sul web hanno sorpreso davvero tutti.

Scritto da: la Redazione il 14/2/2020.