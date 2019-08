Romina Power non vede l’ora di diventare nonna per la seconda volta. Eccola in alcuni scatti social in cui sceglie i vestitini per il nipotino che nascerà tra qualche giorno. In vacanza a Fregene ospite dell’amica Lavinia Biagiotti, la cantante e attrice 67enne ne approfitta per raccogliere un po’ di abitini da dare alla figlia Cristel Carrisi non è appena avrà partorito.

“Sto scegliendo abitini per l'amorino che sta per arrivare sulla terra”, ha scritto accanto ad uno scatto. Subito nei commenti le ha fatto eco proprio Cristel: “Yaaayyy”. Poi Romina ha aggiunto: “E' difficile scegliere. Sono uno più bello dell'altro!!!”.

Cristel è diventata mamma del piccolo Kia nel maggio del 2018, dopo aver sposato il compagno Davor Luksic nel 2016. Adesso la coppia sta per accogliere al mondo il secondogenito, o meglio la secondogenita. Sì perché tra qualche giorno verrà alla luce una femminuccia. “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini", aveva spiegato qualche tempo fa la 33enne. "Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa", aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 2/8/2019.