Nonna bis orgogliosissima, Romina Power pubblica sul social la prima foto della nipotina Cassia. In realtà l'ex moglie di Al Bano condivide con i follower solo un dettaglio della bimba: la manina che strige quella di mamma Cristel Carrisi.

"Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita", scrive Romina Power accanto al tenero scatto. Romina Carrisi, invece, condivide una foto che la ritrae insieme alla sorella in dolce attesa e nella didascalia dà il benvenuto alla nipotina: "Benvenuta a casa, Cassia. 3.8.19", scrive l'ultimogenita nata dal matrimonio della Power con Al Bano.

Cristel Carrisi lo scorso 3 agosto è diventata mamma per la seconda volta. La notizia era già trapelata, ma solo ora la famiglia della neo-mamma bis condivide pubblicamente il lieto evento sui social. Naturalmente i follower stanno mandando tantissimi messaggi: "Con grande affetto gli auguri alla bellissima mamma Cristel per l'arrivo della sua splendida creatura.....e poi sempre con grande affetto anche alla zia bis Romina Ops... ovviamente non sono assolutamente esclusi i meravigliosi nonni", si legge tra i commenti social.

Cristel e il marito Davor Luksic, già genitori di Kai, nato nel 2018, sono diventati di nuovo genitori e la famiglia è al settimo cielo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/8/2019.