Romina Power non si è mai data per vinta. Nonostante siano passati oltre 25 anni dalla misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, la cantante pensa che ci sia ancora qualche possibilità che la sua primogenita possa essere viva. Sul social ha pubblicato una sua foto e ha chiesto ai follower di aiutarla, invitando chiunque avvistasse una donna che somiglia a Ylenia a contattarla. Accanto all’immagine ha scritto in inglese: “Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. E’ scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare. So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Grazie, e condividete se potete”.

Ylenia è scomparsa in circostanze mai chiarite la notte tra il 31 dicembre del 1993 e il 1 gennaio del 1994 a New Orleans, nello stato della Louisiana. Le ricerche andarono avanti per mesi. Si cercherò a lungo soprattutto nel fiume Mississippi, dove si ipotizza possa essere annegata, ma il suo corpo non è mai stato trovato. Questo ha fatto sì che la speranza di poterla un giorno riabbracciare non sia mai morta, soprattutto nel cuore di Romina, 68 anni.

Recentemente Albano Carrisi, 76 anni, padre di Ylenia, ha fatto sapere che la perdita della sua primogenita ha rappresentato uno dei dolori più forti della sua vita. “Nel caso di mia figlia il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 4/11/2019.