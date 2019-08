Rosa Perrotta, mamma da poco più di una settimana, ha optato per l'allattamento al seno. La 30enne lo racconta sul suo profilo social e descrive questo momento delicato della maternità come un'esperienza pazzesca. Il décolleté si rovina? "Sti ca**i", dichiara a chiare note l'ex volto di "Uomini e Donne".

"Sto allattando - racconta Rosa Perrotta ai follower - Ho scelto di allattare nonostante quello che si dice, e in parte è vero, sul seno che fa male, si rovina e così via. Se il seno si rovina, sti ca**i. E' un'esperienza secondo me bellissima. Consiglio a tutte quelle che possono, ovviamente se ci sono le condizioni, di farlo. Tra l'altro Dodo mangia tantissimo, veramente mi svena, ma è una sorta di proseguo dopo il parto. Voi in pancia lo nutrivate e poi dopo quando lo avete tra le braccia si attacca al vostro seno e sentite che ancora voi siete le uniche che potete farlo. Si crea un legame ancora più forte. L'allattamento è un'esperienza pazzesca".

"E poi sono i nostri figli - aggiunge la Perrotta - se non lo facciamo noi... sti ca**i di tutto. E' un'emozione indimenticabile e unica".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/8/2019.