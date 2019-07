Rosa Perrotta, 30 anni, è al settimo cielo. La nascita del piccolo Domenico le ha stravolto la vita in positivo. La neo-mamma ha anche affidato al settimanale Chi le sue prime dichiarazioni dopo il parto e ha rivelato che il suo bimbo sarà social proprio come il piccolo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni.

Rosa Perrotta finora si è limitata a mostrare su Instagram solo piedini e manine del figlio ma durante l'intervista ha risposto affermativamente alla domanda sulla possibilità che il bimbo sia social come quello dei Ferragnez: "Lo sarà - ha detto - Ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione. Siamo inondati di affetto dai follower, mi mandano regali a casa, ho ricevuto persino un kit per fare un calco dei suoi piedini…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio".

L'ex tronista di "Uomini e Donne" seguirà l'esempio di Fedez e Chiara Ferragni. Durante l'intervista ha inoltre raccontato che non vede l'ora di allargare la famiglia: "Dodo mi ha reso una vera chioccia. Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio". E in programma ci sono anche le nozze con Tartaglione: "Avremmo dovuto sposarci a giugno ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell'inverno".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 31/7/2019.