Rosa Perrotta: 'Ecco come ho fatto a tornare in forma dopo parto e allattamento'

Rosa Perrotta, mamma dallo scorso 25 luglio di Domenico, detto Dodo, avuto dal compagno Pietro Tartaglione, svela ai follower la sua dieta. “Ecco come ho fatto a tornare in forma dopo parto e allattamento”, rivela nelle sue IG Stories.

Magra, tonica, sorridente, Rosa racconta il tipo di regime alimentare adottato con dovizia di particolari. “Questione dieta, questione allattamento e questione fisico, come tornare in forma: cosa ho fatto io e come mi sono comportata? Ho allattato, ho fatto allattamento esclusivo per sei mesi, poi ho iniziato lo svezzamento, quindi ho fatto l’allattamento parziale per altri due mesi. All’ottavo mese ho smesso di allattare e ho introdotto il latte, sia quello parzialmente scremato che di soia che è molto proteico. Quando allattavo mangiavo di tutto, ero un pozzo senza fondo, ma non ingrassavo perché l’allattamento in sé in linea di massima comporta un consumo calorico importante e quindi il dispendio di energie non mi faceva aumentare di peso”, svela.

“Ovviamente quando ho smesso l’allattamento ho cominciato a prendere peso. All’inizio dopo la gravidanza ho riscontrato che quando mangiavo i carboidrati, soprattutto quelli raffinati, la pancia mi si gonfiava tantissimo, questo fino a qualche tempo fa, tant’è che pensavo di avere una diastasi addominale post parto, ossia un allentamento della parete dei muscoli addominali, una cosa abbastanza comune dopo aver partorito. In realtà non era così”, aggiunge la Perrotta.

E continua: “Quindi ho cambiato la mia alimentazione, sono tornata a quella che facevo prima del parto, eliminando o riducendo al minimo i carboidrati raffinati, farine trattate, perché questo era un problema che avevo già, mi portavano gonfiore, stitichezza, problemi di digestione. Li ho sostituiti - devo essere onesta, non mangio tanti carboidrati - con quelli integrali”.

Rosa Perrotta con onestà spiega: “La mia dieta è fondamentalmente proteica: mangio tantissimo pesce e tantissime verdure. Dolci non ne mangio, qualche volta me li concedo solo il weekend. Devo essere sincera: se li mangiassi tutti i giorni non sarei così magra. Non ho ancora ripreso a fare sport a causa del lockdown, ma spero di farlo al più presto perché il dimagrimento senza sport comporta il cedimento di pelle, una cosa bruttissima”.

Rosa infine si raccomanda con i fan, non vuole assolutamente sostituirsi a esperti nutrizionisti, racconta solo la sua esperienza: “Va da sé che ognuno ha un proprio corpo ed esigenze fisiche diverse: a me fanno male i carboidrati raffinati, a qualcun’altra no, il gonfiore può dipendere da altro. Ovviamente non esiste una dieta universale per tutti: questa è in base alle mie esigenze, in base alle mie problematiche. Saranno dei professionisti a darvi la dieta adatta, io ve ne parlo perché me lo chiedete. Parlo della mia esperienza, non sono una nutrizionista o una dietologa, non voglio dare consigli alimentari. Magari qualcuno può semplicemente prendere spunto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.