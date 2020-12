Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione: 'Ci dobbiamo delle risposte'

Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione dopo tre anni da coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne 31enne non svela le cause dell’allontanamento con il compagno, padre del figlio Domenico, detto Dodo, nato a luglio 2019, con cui avrebbe dovuto sposarsi, ma ammette il momento difficile. In una serie di video condivisi sulle sue IG Stories rompe il silenzio dopo giorni e giorni di rumor.

“Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento”, esordisce Rosa.

Poi chiarisce: ”Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Non posso dire sì, no o forse. Vorrei rispondere a tutti, soprattutto a me stessa, se fosse più semplice. Ci dobbiamo del tempo e della comprensione, ci dobbiamo delle risposte prima di darle agli altri".

“Non c’è nulla da nascondere, dobbiamo solo capire. Ho lavorato tanto per costruire quello che ho oggi ma la cosa più preziosa resta la mia famiglia. Cerchierò di tutelarla e salvaguardarla più che posso. Lotterò finché ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione. Spero che tutto vada per il verso giusto e si sistemi”, aggiunge ancora la Perrotta.

L’ultima foto che ritrae Rosa e Tartaglione insieme risale a un mese fa, i fan se ne erano accorti e hanno capito in fretta che qualcosa fosse cambiato, ora l’ammissione dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi conferma la crisi. Rimane invece in silenzio Pietro, i fan incrociano le dita: li amano insieme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2020.