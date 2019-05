Rosa Perrotta, 30 anni, aspetta il primo figlio, un maschietto, e sul social condivide uno scatto in cui indossa un abito rosa che fascia le curve premaman. La futura mamma, all'ottavo mese di gravidanza, mostra il pancione in dolce attesa: "Ogni volta che riesco ad infilarmi in un vestito non premaman all’8... (e non capita spesso) sono soddisfazioni", scrive nella didascalia l'ex tronista di "Uomini e Donne". Non tutti i follower però apprezzano la foto e arrivano puntuali le critiche.

Rosa Perrotta nella foto si trova a Capri e ha voluto condividere un momento del suo soggiorno con i follower ma alcuni trovano che la mise sia troppo audace per una donna incinta: "Rosa Perrotta... la gravidanza non si esibisce e dona alla donna una maturazione in più... lo capirai quando sarai mamma", scrive un'utente. "Ma la convinzione di poter insegnare alle donne come si vive... chi cavalo ve la da?? Fateci il piacere", la risposta dell'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi".

Le critiche a Rosa non finiscono qui: "Sarai pure riuscita a infilartelo (essendo di maglina) ma sei orrenda", si legge ancora tra i commenti. "Avevo letto (essendo io maligna) sei orrenda. Più adeguato d'altronde", replica la futura mamma all'ottavo mese di gravidanza. C'è anche chi difende la Perrotta. Sono tanti i suoi estimatori e infatti lei stessa agli haters fa sapere: "Facciamo che avete ragione voi sante, brave e indignate, avete ragione... ma hanno ragione anche le persone, 105 mila circa, a cui piace la foto" (nel frattempo lo scatto ha raggiunto 133 mila 263 like).