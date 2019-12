Dopo la nascita del figlio Domenico, venuto al mondo lo scorso luglio, Rosa Perrotta è cambiata. E soprattutto è cambiata la vita di coppia dell’ex tronista e del compagno Pietro Tartaglione. Dalla scorsa estate la loro intimità non è più la stessa. “Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante”, ha spiegato la 30enne al settimanale ‘Chi’.

Pietro soffre per questa situazione. Rosa non riesce a capire cosa le sia successo. “Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”, ha aggiunto la partenopea.

La voglia di sposarsi non è però diminuita, anzi. Anche se sui tempi non ci sono certezze. La Perrotta vorrebbe che fosse addirittura il figlio, che ha appena 5 mesi, a portare le fedi alla mamma e al papà. “Fosse per Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 24/12/2019.