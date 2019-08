Rosa Perrotta alla fine ha ceduto alla tentazione di mostrare il figlio sui social. L'ex tronista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la prima foto del bimbo nato appena due settimane fa, lo scorso 25 luglio.

Lo aveva detto Rosa, intervistata dal settimanale Chi subito dopo il parto, che avrebbe seguito le orme dei Ferragnez e condiviso con i follower le foto del piccolo Domenico. Poi, però, sembrava aver avuto un ripensamento. In alcune IG Stories affermava di non postare scatti di Dodo per preservarlo dai commenti degli haters: "Fin quando si tratta di me posso difendermi, ma l'idea che qualcuno possa rivolgere energie negative su mio figlio mi manda in bestia", aveva sottolineato. Ma a distanza di pochi giorni ha cambiato di nuovo idea e ha deciso di presentare ai fan il suo "ometto".

Rosa ha pubblicato così un tenero scatto di Domenico e accanto, nella didascalia, ha scritto: "Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi".

Molti utenti hanno commentato facendo gli auguri alla mamma e i complimenti al bebè. Qualcuno, però, non è d'accordo con la scelta della Perrotta: "Ma perché dovete mettere questi neonati sui social, dov è la necessità??? L'avvocato (Pietro Tartaglione, ndr) dovrebbe sapere che non deve metterlo per tutelarlo...", le parole di un follower.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/8/2019.