Rosa Perrotta, 30 anni, festeggia il primo mese di vita del figlio Domenico nato lo scorso 25 luglio. L'ex volto di "Uomini e Donne" sul social pubblica alcuni scatti inediti del bimbo tra cui una bellissima foto che la ritrae con il piccolo appena nato in braccio e il compagno Pietro Tartaglione. Accanto Rosa scrive una dolce dedica al suo bebè.

"25/07/19-25/08/19 1 mese di TE. Già un mese di te - le parole della Perrotta - Come cresci in fretta piccolo mio...troppo in fretta. Un mese di amore mai provato nella mia vita. Non si può capire cosa prova un genitore, finché non si diventa genitore. Così capisci che saresti dovuto essere più clemente con i tuoi, perché ora sai di cosa si tratta. Si tratta di donare l’aria che respiri,se ce ne fosse bisogno. Si tratta di mangiarsi il mondo. Si tratta di capire quanto è superfluo tutto il resto. La mamma ti promette che farà tutto quel che può da ora, fino alla fine dei suoi giorni, per vederti felice. Perche’ tu non hai scelto di essere mio figlio, ma io di essere tua madre si. Sei la cosa migliore che abbia mai fatto; e non mi sono mai sentita così giusta e con il cuore così a posto come da quando ti tengo tra le braccia. Ti amo cuore mio".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/8/2019.