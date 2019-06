Rosa Perrotta, 30 anni, aspetta il primo figlio da Pietro Tartaglione. L'ex volto di "Uomini e Donne" sul social condivide uno scatto che la ritrae in topless con il pancione scoperto. Nella didasclia scrive un lungo post in cui racconta come sta cambiando il suo corpo in gravidanza: "Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre", scrive la futura mamma.

Qualche smagliatura, il seno gonfio. Rosa Perrotta all'ottavo mese di gravidanza sta vedendo cambiare il suo corpo ma è orgogliosa, perché, molto presto darà alla luce il suo primo figlio, un maschietto e il suo nome sarà Domenico: "Io non sono perfetta, nessuno lo è", aggiunge l'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi". Rosa infine manda un messaggio a tutte le mamme: "Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide, ognuno a modo vostro. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita, è sempre un gesto di grande coraggio".

Le follower della Perrotta apprezzano il suo post: "Bellissime parole - si legge tra i commenti - Davvero parole di una mamma, complimenti".