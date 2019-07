Rosa Perrotta, 30 anni, finalmente ha partorito: il 25 luglio è nato il piccolo Domenico. A dare l'annuncio via social è stato papà Pietro Tartaglione che ha pubblicato la foto del braccialetto indossato dalla neo-mamma in ospedale: "La felicità pesa 4 kg", si legge nella didascalia.

Finalmente Rosa Perrotta ha partorito. Il bebè era atteso per il 22 luglio ma ha deciso di nascere con tre giorni di ritardo. Già qualche settimana fa, però, i follower di Rosa avevano iniziato a chiederle quando avrebbe dato alla luce il primo figlio. Domande insistenti tanto che, con ironia, la Perrotta aveva lanciato un appello ai fan: "Non chiedetemelo più, anche perché non lo so".

Il lieto evento finalmente è arrivato. Rosa Perrotta ha partorito. Il fiocco, come già annunciato, è azzurro e il bimbo si chiama Domenico come il nonno paterno. Pietro Tartaglione è al settimo cielo.

La coppia di neo-genitori si è conosciuta e innamorata negli studi di "Uomini e Donne". Lo scorso giugno avrebbero dovuto avere luogo le nozze ma il matrimonio è stato rimandato al prossimo autunno. Ora Rosa e Pietro vogliono concentrarsi sul loro primo figlio.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 25/7/2019.