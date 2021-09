Rosa Perrotta incinta di 7 mesi col pancione sul red carpet: a Venezia 78 col compagno

Rosa Perrotta, incinta di 7 mesi, sfoggia il suo bel pancione sul red carpet. A Venezia 78 col compagno Pietro Tartaglione, la bella 32enne sfila al Lido con indosso un tailleur azzurro firmato da Atelier Emé: ha dieci chili in più, come svela lei stessa, con le forme da mamma è radiosa.

Rosa fa le cose in grande: per l’arrivo alla Mostra del Cinema poco prima sceglie un abito rosa di Chloé, un modello plissettato con la gonna a vita alta e il corpetto scollatissimo, poi per il red carpet l’outfit è completamente diverso dal primo. In un lungo post sul social spiega perché ha scelto un completo giacca e pantaloni.

VIDEO

“Per il carpet quest’anno ho optato per un look diverso, diverso come il mio corpo. Ho ho scelto di stare a mio agio, col mio pancione e i miei 10 chili in più. Forse non sarò stata super femminile, forse il carpet si fa in vestito con strascico e paillettes, ma volevo rappresentare proprio me in questo momento della mia vita: in tailleur(un po’ ‘strong’ come sempre, e a 2 mesi dal parto un po’ di più); in celeste per ovvi motivi; poco principesca, piuttosto guerriera pronta ad affrontare a breve la seconda prova più importante della mia vita. E come mi ha urlato un fotografo ‘il carpet incinte, si può!’”, scrive

Per la passerella del film "America Latina" Rosa opta per il trend della moda mannish, reinterpretandolo in versione premaman. Pietro Tartaglione, in rigoroso smoking classico, le sta accanto, la bacia, le tocca il pancione.

Rosa e Pietro sono già genitori di Domenico, detto Dodo, nato il 25 luglio 2019, che ora in famiglia viene chiamato Ethan, pare sia il suo secondo nome. Aspettano un altro maschietto che chiameranno Mario Achille.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2021.