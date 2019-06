Rosa Perrotta, 30 anni, nel salotto di "Pomeriggio 5" ha dichiarato che il matrimonio con Pietro Tartaglione è stato rimandato. La coppia avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 7 giugno ma a causa della gravidanza, ha deciso di spostare la data tra settembre e ottobre.

"Sei pronta alla mia notizia shock?", ha chiesto Rosa Perrotta a Barbara D'Urso: "Non mi sposo più perché Pietro non esiste. La gravidanza è frutto di cose virtuali, oggi funziona così", ha ironizzato l'ex tronista di "Uomini e Donne", facendo riferimento al caso Mark Caltagirone.

Rosa ha poi spiegato come come mai il matrimonio con Pietro è stato rimandato: "Mi sono resa conto che l'avrei fatto sull'altare questo bambino. All'inizio della gravidanza c'è stato qualche problemino e ci siamo messi in stand-by. Ho avuto un problema alla placenta. Dopo i primi tre mesi, il medico ha detto: 'Aspettiamo e vediamo come vanno le cose'. Io non sapevo ancora che sarebbe andato tutto bene, ma qualora questa placenta fosse diventata una patologia come la placenta previa, avrei dovuto passare gli ultimi due mesi a letto. Quindi non mi sembrava il caso di affrontare il matrimonio in queste condizioni".

Il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarà un maschietto e nascerà i primi di luglio. L'appuntamento con le nozze è rimandato tra settembre e ottobre.