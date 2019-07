Rosa Perrotta dopo la nascita del figlio Domenico è tornata sui social. L'ex volto di "Uomini e Donne" ha pubblicato la prima foto del bebè. Nello scatto, tenerissimo, si vede la manina di Dodo (questo il nomignolo che gli hanno dato i genitori) che stringe il dito della mamma. La 30enne è al settimo cielo. Ai follower fa sapere di non essere mai stata meglio e condivide anche un lungo post dedicato al momento più bello della sua vita.

Rosa Perrotta scrive parole bellissime dedicate alla nascita del figlio: "Ho avuto sonno a ogni ora del giorno, voglia di gelato ad ogni ora della notte. Ho vomitato per strada e nei bagni pubblici. Ho sentito il mio cuore battere con il tuo. Ho pianto disperatamente senza alcun motivo. Ho visto e accettato il mio corpo cambiare. Ho riempito il tuo mondo dei miei colori. Ho contato i giorni, le ore, i minuti. Ho avuto paura di non essere pronta. Ho trattenuto nel mio, anche il tuo respiro. Ho messo tutto il coraggio che avevo. E tutto questo, SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio".

Rosa in un altro scatto che la ritrae sul letto d'ospedale, scrive: "Ed eccoci qua a guardare il senso della vita".

Felicissimo anche Pietro Tartaglione che, dopo aver dato la notizia dell'arrivo del primo figlio, nelle stories di Instagram condivide il fiocco celeste con il nome del primogenito scritto al centro. Il piccolo Domenico finalmente è nato e i suoi genitori lo amano da impazzire.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/7/2019.