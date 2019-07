Rosa Perrotta è ancora in dolce attesa. Il piccolo Domenico non ne vuole sapere di uscire. Sta bene nella pancia della mamma. Tanti fan dell'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" sono in trepida attesa e la stanno letteralmente bombardando di domande. Tanto che la futura mamma lancia un appello su Instagram: "Non chiedetemi più quando partorisco".

Rosa ringrazia i fan. Apprezza il loro interesse ma non vuole più che le venga chiesto quando ci sarà i lieto evento: "Non chiedetemi più quando partorisco. Non lo so nemmeno io". Poi scherzando, afferma: "La prossima che me lo chiederà verrà bannata".

VIDEO

La Perrotta nei giorni scorsi è stata dal medico nella speranza che le dicesse che finalmente il bimbo sarebbe nato. Invece, dopo la visita, il responso è stato: bisogna pazientare ancora un po'. Rosa in alcune stories scherza sulla gravidanza: "Purtroppo mi hanno sgamato - racconta - avrei voluto nascondervi che ho partorito. Il bambino l'ho nascosto in un cassetto. Partorire è una passeggiata. Magari, avrei già voluto passare questo momento".

Rosa Perrotta è ancora incinta e non lo sa quando nascerà il suo bebè. Intanto il compagno Pietro Tartaglione per consolarla le porta un vaso da 3 chili di nutella.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/7/2019.