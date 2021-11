Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori bis, è nato il loro secondo figlio: ecco come si chiama

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono genitori bis, i due danno il benvenuto al loro secondo figlio che si chiama, come avevano già annunciato, Mario Achille. Il bebè è nato ieri, martedì 9 novembre. Grande spavento inizialmente per la coppia: il piccolo è stato messo in incubatrice per qualche ora, sotto osservazione, perché ha avuto un po’ di difficoltà di adattamento subito dopo il parto.

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”, scrive Rosa, annunciando l’arrivo della cicogna. Accompagna le sue parole con una tenerissima foto in cui tiene il bimbo tra le braccia, Pietro la bacia sulla fronte.

“Benvenuto Mario Achille Tartaglione 09/11/21. P.S.: non vedo l’ora di farvelo conoscere, è un bambino meraviglioso”, le fa eco l’orgoglioso papà 31enne che condivide uno scatto in cui si vede il ditino del figlio che tiene quello della sua mano.

L’ex tronista di Uomini e Donne 32enne, poche ore dopo aver partorito racconta nelle sue IG Stories: “Il parto è andato bene, l’operazione bene solo che abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto un po’ sotto osservazione in incubatrice, ha avuto qualche difficoltà di adattamento, ovviamente potete immaginare il mio stato d’animo, ma mi hanno detto che è tutto nella norma”.

I due sono anche genitori di Domenico, detto Dodo, nato il 25 luglio 2019, che ora in famiglia viene chiamato Ethan, il suo secondo nome.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2021.