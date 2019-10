Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono 'La Bella e la Bestia' in tv dalla D'Urso

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono “La Bella e la Bestia” a Domenica Live. La celebre coppia nata a Uomini e Donne in tv si esibisce e reinterpreta i due protagonisti della famosa pellicola Disney.

Sognanti, romantici, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ballano nei panni di “La Bella e la Bestia”. I due si lanciano nella performance del torneo soprannominato da Carmelita ‘Domenica Alive’, quello in cui ogni settimana un personaggio noto interpreta il protagonista di un film, di un videoclip musicale o di un musical, danzando un’emozionante coreografia. Sarà il pubblico da casa, via social, alla fine a decretare il vincitore. A fine esibizione con loro c’è anche il figlio Domenico, nato lo scorso 25 luglio.

Fino ad ora i concorrenti che si sono cimentati in questa gara sono stati Loredana Lecciso che ha interpretato Vivian Ward dal film "Pretty Woman", Giovanni Ciacci che ha indossato i panni della Regina Elsa, celebre protagonista del cartone animato della Disney “Frozen”, Annalisa Minetti che ha interpretato la celebre Mary Poppins e Flavia Vento che ha recitato nei panni di Marilyn Monroe.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione convincono molti come “La Bella e la Bestia”. Il popolo del web commenta la loro esibizione e arrivano tanti complimenti. “La più bella e dolcissima esibizione, bravissimi”, scrive un follower. “Di un’eleganza unica, bravissimi”, aggiunge qualcun altro. “Rosa e Pietro una delle coppie esteticamente più belle e ben assortite degli ultimi anni di Uomini e Donne”, rimarca un utente su Twitter. Non mancano le critiche ovviamente. “Perché rovinare così la Bella e la Bestia?”, scrivono alcuni che proprio non gradiscono.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2019.