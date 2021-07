Rosa Perrotta rivela il sesso e il nome del secondo figlio che porta in grembo: l'annuncio

Rosa Perrotta rivela il sesso e il nome del secondo figlio che porta in grembo. La bella 32enne con il compagno Pietro Tartaglione e il piccolo Domenico Ethan, nato il 25 luglio 2019, dice tutto ai fan sul social: l’annuncio è emozionante.

Non si limita solo al gender reveal, tenero e che scatena sempre la curiosità dei follower. Rosa fa di più. Il mistero sul sesso del bebè è subito svelato: avrà un altro maschietto, il bimbo si chiamerà Mario Achille. Nascerà tra qualche mese.

VIDEO

Palloncini, torta e grandi festeggiamenti, con il piccolo di 2 anni che avrà un fratellino. La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi è al settimo cielo, la presunta crisi tra i due è alle spalle, ora ci sono solo cose belle.

“Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata dai maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan”, annuncia Rosa Perrotta. Anche il papà 30enne è al settimo cielo: “Noi siamo super felici, ti aspettiamo Mario Achille”.

La seconda gravidanza di Rosa pare molto impegnativa. Negli ultimi giorni ai fan ha fatto sapere: “Le prime settimane sono state veramente molto dure, in confronto con Dodo è stata una passeggiata, nonostante se vi ricordate con lui io stavo davvero male". La stanchezza è tanta anche a causa del trasloco in una nuova casa, più grande, per la sua famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2021.