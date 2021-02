Dopo la diffida di Giuliano Rosalinda si lascia andare: i baci nella notte con Zenga

Rosalinda si lascia andare e finalmente arrivano i baci nella notte con Zenga. Dopo la diffida del fidanzato Giuliano Condorelli, che tramite il suo legale ha chiesto di non essere più nominato nella Casa del GF Vip, la Cannavò rompe gli indugi con Andrea e poco prima del sorgere del sole, tra le coperte nel lettone, si scambia effusioni intime con il figlio 27enne di Walter Zenga e Roberta Termali, travolta dalla passione.

E’ nata una nuova coppia al GF Vip? Sembrerebbe proprio di sì. Rosalinda e Andrea, attratti per giorni l’una dall’altro, alla fine si regalano un incontro ravvicinato fatto di batticuore e tanto feeling. Affini, se ne stanno abbracciati e si scambiano ‘bocca a bocca’ che mandano in brodo di giuggiole i fan, quelli che volevano vederli insieme.

Durante la puntata serale Signorini ha chiesto ai due di chiarire cosa stesse accadendo tra loro, dopo il ‘quasi’ bacio di San Valentino. La bella 28enne ha ammesso di essere un po’ dispiaciuta per essere stata interrotta, mentre era ‘a tu per tu’ con Zenga nella stanza arancione, dagli altri inquilini.

Poi per lei è arrivata una momentanea doccia fredda. “Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”, le ha comunicato Alfonso.

La Cannavò è rimasta stupita, interdetta, è sembrata addolorata. Tommaso Zorzi le ha dato un consiglio, però, che l’ha quasi liberata da un peso. “Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfrutta questa cosa proprio come un nulla osta. E’ un nulla osta. A questo punto, liberi tutti. Diciamo che è un segnale, ti consiglio di vederla in questo modo e andare avanti”, le ha detto.

Le parole di Zorzi e l’attrazione verso Andrea portano Rosalinda ad abbandonarsi ai sentimenti. Così scattano i baci con Zenga che decretano, probabilmente, la fine del suo legame con Condorelli che durava da dieci anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2021.