Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga le ha regalato l’anello di fidanzamento: nozze vicine?

Rosalinda Cannavò non sta nella pelle, ospite a Casa Chi insieme al fidanzato Andrea Zenga, mostra per la prima volta l’anello di fidanzamento che porta all’anulare sinistro: la splendida vera con ben 16 brillanti gliel’ha regalata il 28enne, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali, in occasione del loro primo anniversario.

E’ passato appena un anno dal loro primo bacio al GF Vip 5, il reality che ha fatto da Cupido al loro amore. Rosalinda e Andrea hanno festeggiato la data importante a Firenze insieme al loro Carlino, il tenero Chinu.

“E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. 1 anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME”, scrive la Cannavò, ex Adua Del Vesco, raccogliendo una pioggia di ‘like’ al post.

Andrea per la fidanzata non ha badato a spese: ecco arrivare un dono unico, l’anello di fidanzamento, con la promessa di nozze imminenti. I fan impazziti ora vogliono conoscere la data di matrimonio: intanto si congratulano per la scelta del ragazzo, il gioiello è molto bello.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2022.